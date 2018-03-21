Порошенко вирішив поміняти голову Волинської ОДА

Президент Петро Порошенко направив подання на призначення Олександра Савченка головою Волинської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться у відповіді Кабінету Міністрів на запит "Волинських новин".

"На засіданні Уряду 14 березня прийнято рішення внести Президенту України подання про призначення Савченка О.І.", - йдеться в тексті відповіді.

Інформація про те, що Савченко може змінити на цій посаді Володимира Гунчика, з'явилася ще в грудні минулого року. Сам Савченко також висловив готовність очолити Волинську ОДА.

Джерело "Українських новин" повідомило, що Порошенко 23 березня відвідає Луцьк для представлення нового губернатора Волинської області Савченка.

"У п'ятницю Президент планує представити в Луцьку нового голову Волинської ОДА", - сказав він.

60-річний Савченко в січні-листопаді 2017 року був першим заступником голови Київської обладміністрації, у 2014-2016 роках - директором департаменту економічної безпеки Національної акціонерної кампанії "Нафтогаз України", у 2007-2010 роках - заступником міністра внутрішніх справ (Юрія Луценка).

Гунчик є волинським губернатором з 24 липня 2014 року. Навесні 2014 року під час президентських виборів він керував виборчим штабом Петра Порошенка на Волині.

14 березня Кабінет Міністрів вніс на розгляд Порошенка подання про звільнення Гунчика і призначення Савченка, відповідний указ про призначення президент поки що не підписав.