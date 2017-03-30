Порошенко висловив стурбованість Орбану щодо закликів про автономію угорських меншин

Президент України Петро Порошенко в рамках свого візиту на Мальту, де проходить саміт Європейської народної партії, зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Одним із питань, яке обговорювали лідери країн, став заклик віце-прем'єра Угорщини Жолта Шем'єна до створення автономій угорських меншин у сусідніх країнах, повідомляє сайт Глави держави.

Зокрема, Петро Порошенко висловив стурбованість цією заявою. Орбан, своєю чергою, заявив, що Угорщина підтримує територіальну цілісність України.

Також обговорювали питання розширення співпраці України з країнами "Вишеградської четвірки" під час головування Угорщини, яке почнеться 1 липня 2017 року.

Порошенко й Орбан говорили і про російську агресію на Донбасі, в тому числі про збереження режиму санкцій проти РФ до імплементації Мінських домовленостей і повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Порошенко запросив Орбана відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, що віце-прем’єр Угорщини Жолт Шем’єн заявив, що інтереси угорців, що мешкають закордоном, будуть захищені, якщо етнічні угорські партії будуть представлені в місцевих парламентах.