ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко виступає за денонсацію договорів у рамках СНД, за винятком тих, які стосуються транзиту, визнання дипломів і працевлаштування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко виступає за те, щоб частина договорів у рамках СНД залишилася, - Луценко
Після того, як СНД усунулася від схвалення політичних рішень щодо анексії Криму, з квітня 2014 року співпраця України в рамках СНД зведена до мінімуму
Фото: Українська правда
Про це заявляє його представниця у Верховній Раді Ірина Луценко, передає "Радіо Свобода".
"Верховний головнокомандувач закликає уряд здійснити інвентаризацію всіх багатосторонніх договорів між членами СНД, щоб денонсувати окремі договори, залишивши лише ті, які прагматично необхідні Україні, як-от визнання дипломів, визнання працевлаштування і договір про транзит, та інші, які будуть необхідні для роботи України та економіки України", – сказала Луценко на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту 16 квітня.
Нагадаємо, що 12 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна покине статутні органи Співдружності Незалежних Держав.
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