Порошенко виступить на сесії ПАРЄ
Асамблея також заслухає виступ президента Чеської Республіки Мілоша Земана, - повідомляється на сайті організації.
"Секретаріат ПАРЄ підтвердив виступ Президента Порошенка на осінній сесії Асамблеї в жовтні. Також під час візиту буде урочисто відкрита Зірка Героїв Небесної сотні на алеї в Страсбурзі, на встановлення якої спільно зібрали кошти українська громада Страсбурга і делегація України в ПАРЄ, а посол Дмитро Кулеба зробив титанічну роботу, щоб це сталося", - прокоментував цю новину голова постійної делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.
Нагадаємо, що 20 вересня президент Порошенко виступав на засіданні Ради безпеки ООН і на Генеральній асамблеї ООН.
Президент Петро Порошенко на Раді безпеки ООН попросив ввести миротворців в Україну і чим швидше, тим краще.
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