Порошенко виступить на сесії ПАРЄ

Президент України Петро Порошенко виступить на осінній сесії ПАРЄ, яка відбудеться в Страсбурзі 9-13 жовтня.

Асамблея також заслухає виступ президента Чеської Республіки Мілоша Земана, - повідомляється на сайті організації.

"Секретаріат ПАРЄ підтвердив виступ Президента Порошенка на осінній сесії Асамблеї в жовтні. Також під час візиту буде урочисто відкрита Зірка Героїв Небесної сотні на алеї в Страсбурзі, на встановлення якої спільно зібрали кошти українська громада Страсбурга і делегація України в ПАРЄ, а посол Дмитро Кулеба зробив титанічну роботу, щоб це сталося", - прокоментував цю новину голова постійної делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

Нагадаємо, що 20 вересня президент Порошенко виступав на засіданні Ради безпеки ООН і на Генеральній асамблеї ООН.

Президент Петро Порошенко на Раді безпеки ООН попросив ввести миротворців в Україну і чим швидше, тим краще.