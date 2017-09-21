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Порошенко виступить на сесії ПАРЄ

Асамблея також заслухає президента Чехії Земана
Президент України Петро Порошенко виступить на осінній сесії ПАРЄ, яка відбудеться в Страсбурзі 9-13 жовтня.
Порошенко виступить на сесії ПАРЄ Фото: unian.ua

Асамблея також заслухає виступ президента Чеської Республіки Мілоша Земана, -  повідомляється на сайті організації.

"Секретаріат ПАРЄ підтвердив виступ Президента Порошенка на осінній сесії Асамблеї в жовтні. Також під час візиту буде урочисто відкрита Зірка Героїв Небесної сотні на алеї в Страсбурзі, на встановлення якої спільно зібрали кошти українська громада Страсбурга і делегація України в ПАРЄ, а посол Дмитро Кулеба зробив титанічну роботу, щоб це сталося", - прокоментував цю новину голова постійної делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

Нагадаємо, що 20 вересня президент Порошенко виступав на засіданні Ради безпеки ООН і на Генеральній асамблеї ООН.

Президент Петро Порошенко на Раді безпеки ООН попросив ввести миротворців в Україну і чим швидше, тим краще.

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