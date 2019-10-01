Порошенко виступив за земельну реформу

Президент Петро Порошенко заявив про необхідність земельної реформи, яка передбачала б можливість продажу земель сільськогосподарського призначення.

"Я розумію сакральне значення слова "земля" для кожного українця. Земля - в серці. Слова "земля" і "продати" несумісні. Але! Якщо хтось вважає, що земля державна - це неправда. Земля давно розділена і належить землевласникам. У чому функція держави? Захистити селянина. Захистити від того, щоб його не обманули і дешево не забрали землю. Зараз держава виконує цю функцію? Ні", - сказав Порошенко на зустрічі з громадськістю Здолбунівського району Рівненської області, передає LB.ua.

Президент вважає, що держава не робить цього і, незважаючи на мораторій, земля де-факто є товаром. Порошенко вважає, що така ситуація є неприпустимою і запропонував почати загальнодержавну дискусію про ринок землі.

"Ми, діючи на догоду популістам, говоримо: ні-ні-ні, ми не будемо торкатися цього питання. А чому це?", - сказав Порошенко і запропонував кілька пунктів можливої земельної реформи, які варто обговорити.

Наприклад, можна законодавчо встановити дуже високу мінімальну ціну на землю або високий реєстраційний збір, який виключив би можливість спекуляції землею. Також Порошенко запропонував подумати про заборону на продаж землі іноземцям або обмежити площу земельних ділянок, які можна сконцентрувати в одних руках.

"Але якщо фермер хоче купити за справедливу ціну 100-200 гектарів і бути конкурентоспроможними, чому ми знищуємо цю можливість абсолютно безглуздою забороною? Власники земельних паїв потерпають, ради і громади потерпають, наживаються на нинішній ситуації тільки аферисти і спекулянти, а ми, заплющуючи очі, займаємо страусячу позицію і вдаємо, що нічого не відбувається", - сказав Порошенко.

Президент упевнений, що запуск ринку землі може стати "потужним локомотивом, який витягне економіку України на абсолютно інші висоти".

"Якщо від цього отримає громада, якщо від цього отримають власники, якщо права їх будуть надійно захищені законом і буде інструмент залучення іноземних інвестицій і прямих інвестицій, грошей у село, тоді я за таку земельну реформу", - заявив він.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила закон, яким продовжується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення до 2020 року.