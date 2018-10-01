Порошенко визначив пріоритети України на переговорах у Мінську
Як повідомили у прес-службі президента, Порошенко та представники ТКГ та її робочих підгруп підбили підсумки за результатами діяльності у 2017 році та визначили пріоритети і завдання на 2018 рік.
"Глава держави подякував представникам України у ТКГ за чітке відстоювання національних інтересів та професійну і самовіддану роботу заради відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", - наголосили на Банковій.
На зустрічі були присутні народний депутат Ірина Геращенко, другий президент України Леонід Кучма, екс-прем’єр-міністр Євген Марчук.
Подробиці переговорів на Банковій не розголошуються.
Нагадаємо, що останнє у 2017 році засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську відбулося 20 грудня. Під час переговорів сторони схвалили рішення про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 23 грудня.
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