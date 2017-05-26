Порошенко взяв участь у випробуваннях новітньої української ракетної техніки За випробуваннями також спостерігали Степан Полторак та Олександр Турчинов

Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки в Одеську область узяв участь у чергових випробуваннях новітньої української ракетної техніки на одному з полігонів на півдні України.

Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Ракета призначена для ураження цілей різного класу. Бойова частина, двигун і система управління ракети - українського виробництва. В її виробництві задіяні понад 10 підприємств українського оборонпрому. Випробування показали високу точність і надійність систем управління ракети, повідомляє сайт Президента. За випробуваннями також спостерігали міністр оборони Степан Полторак і секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Нагадаємо, що київське конструкторське бюро "Луч" відзвітувало про успішні випробування нового українського ракетного комплексу "Вільха".

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