ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко під час робочої поїздки в Одеську область узяв участь у чергових випробуваннях новітньої української ракетної техніки на одному з полігонів на півдні України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко взяв участь у випробуваннях новітньої української ракетної техніки
За випробуваннями також спостерігали Степан Полторак та Олександр Турчинов
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Ракета призначена для ураження цілей різного класу. Бойова частина, двигун і система управління ракети - українського виробництва. В її виробництві задіяні понад 10 підприємств українського оборонпрому. Випробування показали високу точність і надійність систем управління ракети, повідомляє сайт Президента.
За випробуваннями також спостерігали міністр оборони Степан Полторак і секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.
Нагадаємо, що київське конструкторське бюро "Луч" відзвітувало про успішні випробування нового українського ракетного комплексу "Вільха".
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26 05 2017 17:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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