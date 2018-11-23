Порошенко й Кіска обговорили питання працевлаштування українців за кордоном

Президенти України та Словаччини Петро Порошенко і Андрій Кіска обговорили спільні зусилля з припинення діяльності рекрутингових компаній, які не створюють гідні умови праці українцям за кордоном.

"Щодо робочої сили з України, яка в тому числі рухається в Словаччину, ми домовилися скоординувати наші дії, щоб припинити діяльність рекрутингових компаній, які не створюють належних умов українцям, в тому числі щодо ліцензування їх діяльності на території України.

Друге - щоб українці на території Словаччини мали надійний захист соціальних прав. Третє - наша економіка теж вимагає робочих рук, тому нашим пріоритетним напрямком буде підвищення зарплат, щоб ми могли конкурувати з Європейським ринком. Але це не означає залізну завісу", - сказав Порошенко на спільному з Кіскою брифінгу в Києві, передає Lb.ua.

Кіска на питання про брак робочої сили в Словаччині відповів, що фахівці з України мають хорошу репутацію, а працевлаштування в Словаччині на такому рівні, що якщо і є брак робочої сили, то ця ситуація буде виправлена.

Нагадаємо, що міністр соціальної політики Андрій Рева розповів, що українські громадяни, працевлаштовані за кордоном, пересилають додому щорічно близько $6,5 млрд.