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Порошенко й Назарбаєв домовилися про проведення засідання Комісії з економічного співробітництва

Також сторони обговорили питання взаємодії у рамках міжнародних організацій, зокрема ООН
Президент України Петро Порошенко і президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв домовилися про проведення засідання українсько-казахської Комісії з економічного співробітництва в 2019 році.
Порошенко й Назарбаєв домовилися про проведення засідання Комісії з економічного співробітництва Фото: president.gov.ua

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Порошенка за результатами телефонних переговорів з президентом Назарбаєвим.

"Окрему увагу було приділено стану і перспективам розвитку торговельно-економічного двостороннього співробітництва", - сказано в повідомленні.

Також Порошенко й Назарбаєв обговорили питання взаємодії у рамках міжнародних організацій, зокрема ООН.

Нагадаємо, що 11 листопада у Стамбулі завершилася зустріч президентів Туреччини і України Реджепа Таїпа Ердогана і Петра Порошенка. У межах офіційного візиту українського президента до Туреччини було підписано низку двосторонніх документів.

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26 12 2018 21:50
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