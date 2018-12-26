Порошенко й Назарбаєв домовилися про проведення засідання Комісії з економічного співробітництва Також сторони обговорили питання взаємодії у рамках міжнародних організацій, зокрема ООН

Президент України Петро Порошенко і президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв домовилися про проведення засідання українсько-казахської Комісії з економічного співробітництва в 2019 році.

Фото: president.gov.ua

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Порошенка за результатами телефонних переговорів з президентом Назарбаєвим. "Окрему увагу було приділено стану і перспективам розвитку торговельно-економічного двостороннього співробітництва", - сказано в повідомленні. Також Порошенко й Назарбаєв обговорили питання взаємодії у рамках міжнародних організацій, зокрема ООН. Нагадаємо, що 11 листопада у Стамбулі завершилася зустріч президентів Туреччини і України Реджепа Таїпа Ердогана і Петра Порошенка. У межах офіційного візиту українського президента до Туреччини було підписано низку двосторонніх документів.

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