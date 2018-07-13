Порошенко й Трамп обговорили звільнення заручників та енергетичну безпеку

Президент Петро Порошенко сказав, що говорив із американським колегою Дональдом Трампом про покращення співробітництва між країнами, звільнення заручників та енергетичну безпеку.

Порошенко сказав, що говорив з Трампом про необхідність посилення захисту України і покращення співробітництва, в тому числі в оборонній сфері.

"Президент надав відповідні завдання з цього приводу. Деталі тут я розповідати не буду, але ми дуже швидко розвиваємося і щодо надання консультативної, едвайзерської, допомоги з боку Сполучених Штатів, бо це взаємовигідна співпраця", - зазначив Порошенко в інтерв’ю журналістам українських телеканалів, пише УП.

"Безумовно я підняв питання звільнення заручників і просив підняти це на зустрічі (з Володимиром Путіним - ред.), яка в понеділок відбудеться в Гельсінкі", - додав він.

Крім того, президенти обговорювали питання енергетичної безпеки, де вони "зафіксували спільність позицій і підходів".

"Сполучені Штати підтримують Україну в позиціях щодо "Північного потоку-2" і вважають неприпустимим, бо цей проект є політичним, підриває економічну, енергетичну і глобальну безпеку Європи. І президент дуже рішуче висловився і на підтримку України, і на підтримку енергетичної безпеки", - зауважив Порошенко.

"Ми обговорювали питання економічної співпраці, у нас на 70 відсотків зріс товарообіг зі Сполученими Штатами за 2017 рік, ця позитивна тенденція зберігається", - сказав Президент України.

Він додав, що обговорював з Трампом наступну зустріч.

"Я дуже задоволений цією зустріччю", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою в рамках робочого візиту до Брюсселя.