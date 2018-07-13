Порошенко й Трамп обговорили звільнення заручників та енергетичну безпеку
Порошенко сказав, що говорив з Трампом про необхідність посилення захисту України і покращення співробітництва, в тому числі в оборонній сфері.
"Президент надав відповідні завдання з цього приводу. Деталі тут я розповідати не буду, але ми дуже швидко розвиваємося і щодо надання консультативної, едвайзерської, допомоги з боку Сполучених Штатів, бо це взаємовигідна співпраця", - зазначив Порошенко в інтерв’ю журналістам українських телеканалів, пише УП.
"Безумовно я підняв питання звільнення заручників і просив підняти це на зустрічі (з Володимиром Путіним - ред.), яка в понеділок відбудеться в Гельсінкі", - додав він.
Крім того, президенти обговорювали питання енергетичної безпеки, де вони "зафіксували спільність позицій і підходів".
"Сполучені Штати підтримують Україну в позиціях щодо "Північного потоку-2" і вважають неприпустимим, бо цей проект є політичним, підриває економічну, енергетичну і глобальну безпеку Європи. І президент дуже рішуче висловився і на підтримку України, і на підтримку енергетичної безпеки", - зауважив Порошенко.
"Ми обговорювали питання економічної співпраці, у нас на 70 відсотків зріс товарообіг зі Сполученими Штатами за 2017 рік, ця позитивна тенденція зберігається", - сказав Президент України.
Він додав, що обговорював з Трампом наступну зустріч.
"Я дуже задоволений цією зустріччю", - підсумував Порошенко.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою в рамках робочого візиту до Брюсселя.
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