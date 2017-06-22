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Порошенко: Я не знаю, що Саакашвілі робить в Україні, - ВІДЕО

Президент каже, що Саакашвілі на посаді голови Одеської ОДА "нічого важливого не зробив"
Президент України Петро Порошенко заявив, що не знає, що екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі робить в Україні.
Порошенко: Я не знаю, що Саакашвілі робить в Україні, - ВІДЕО Петро Порошенко та Міхеїл Саакашвілі

"Я абсолютно не знаю, що робить пан Саакашвілі в Україні, тому що він був запрошений для того, щоб допомагати мені, але, на жаль, результати ви бачите, він нічого важливого не зробив", - заявив Порошенко на брифінгу в Брюсселі, інформує "112 Україна".

Нагадаємо, що Петро Порошенко під час представлення нового голови Одеської облдержадміністрації Максима Степанова "пройшовся" по діяльності його попередника Міхеїла Саакашвілі. Зокрема, глава держави дорікнув Саакашвілі за проблеми з будівництвом доріг, піар і скандал довкола Центру надання адміністративних послуг.

Нещодавно, сам Міхеїл Саакашвілі заявив, що впевнений у тому, що його політична сила "Рух нових сил" і парламентська партія "Самопоміч" об'єднаються.

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