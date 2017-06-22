Порошенко: Я не знаю, що Саакашвілі робить в Україні, - ВІДЕО
"Я абсолютно не знаю, що робить пан Саакашвілі в Україні, тому що він був запрошений для того, щоб допомагати мені, але, на жаль, результати ви бачите, він нічого важливого не зробив", - заявив Порошенко на брифінгу в Брюсселі, інформує "112 Україна".
Нагадаємо, що Петро Порошенко під час представлення нового голови Одеської облдержадміністрації Максима Степанова "пройшовся" по діяльності його попередника Міхеїла Саакашвілі. Зокрема, глава держави дорікнув Саакашвілі за проблеми з будівництвом доріг, піар і скандал довкола Центру надання адміністративних послуг.
Нещодавно, сам Міхеїл Саакашвілі заявив, що впевнений у тому, що його політична сила "Рух нових сил" і парламентська партія "Самопоміч" об'єднаються.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків