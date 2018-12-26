Порошенко: якби не вибори, ми б просили Раду продовжити воєнний стан

"Російська загроза нікуди не поділася"

Президент України Петро Порошенко заявив, що якби не майбутні вибори в Україні, то Верховну Раду просили б голосувати за продовження воєного стану в Україні.

За словами президента, "російська загроза нікуди не поділася".

"Буду з вами відвертим, якби не вибори, ми б попросили Верховну Раду продовжити цей воєнний стан", - сказав Порошенко.

Водночас він зазначив, що за місяць воєнного стану в Україні зробили чимало для зміцнення обороноздатності, зокрема й на міжнародній арені.