Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Порошенко: якби не вибори, ми б просили Раду продовжити воєнний стан

"Російська загроза нікуди не поділася"
Президент України Петро Порошенко заявив, що якби не майбутні вибори в Україні, то Верховну Раду просили б голосувати за продовження воєного стану в Україні.
Порошенко: якби не вибори, ми б просили Раду продовжити воєнний стан Фото: president.gov.ua

За словами президента, "російська загроза нікуди не поділася".

"Буду з вами відвертим, якби не вибори, ми б попросили Верховну Раду продовжити цей воєнний стан", - сказав Порошенко.

Водночас він зазначив, що за місяць воєнного стану в Україні зробили чимало для зміцнення обороноздатності, зокрема й на міжнародній арені.

Президент Петро Порошенко оголосив про припинення воєнного стану, який ввели в кінці листопада на території 10 прикордонних областей.

Порошенко гарантував проведення президентських виборів в Україні 31 березня 2019 року:

"Ми точно гарантуємо, що вибори президента пройдуть 31 березня 2019 року. Я про це заявляю".

Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 12 2018 14:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.