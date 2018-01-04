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Порошенко: Якщо не влаштовувати футбольні матчі в Маріуполі, то хто нам повірить, що ми за мир?

Президент відвідає матч ФК "Маріуполь" - "Динамо"
Президент Петро Порошенко переконаний, що рроведення футбольних матчів у Маріуполі є важливим для України, аби показати світу, що ми можемо забезпечити безпеку своїх громадян.
Порошенко: Якщо не влаштовувати футбольні матчі в Маріуполі, то хто нам повірить, що ми за мир? Фото: gettyimages.com

Про це глава держави Петро Порошенко заявив під час зустрічі з мешканцями Волновахи 1 квітня, передає "112 Україна".

"Іще одна подія, яка сьогодні буде, — це футбольний матч. Насправді це дуже важливо. Якщо в Маріуполі не влаштовувати футбольні матчі, хто повірить, що ми за мир і забезпечуємо безпеку? А як пояснювати уболівальникам?", – сказав він.

Нагадаємо, що ввечері Порошенко прибуде знову до Маріуполя, де відвідає матч місцевої команди з київським "Динамо". Незважаючи на те, що матч розпочнеться о 17:00, уже перед стадіоном посилено заходи безпеки, працює поліція, Нацгвардія, вибухотехніки, кінологи перевіряють територію. Сьогоднішній матч має досить символічне значення, оскільки торік він не відбувся саме з міркувань безпеки.

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