Порошенко: за невиконання рішення Міжнародного суду ООН передбачені санкції, - ВІДЕО
Про це заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.
Порошенко підкреслив, що на даний час необхідно якнайкраще представити у суді позицію України і визначити державу-агресора.
"Вперше, і ключове слово тут — вперше був застосований механізм Міжнародного суду для де-факто притягнення до відповідальності агресора, держави, що фінансує тероризм. І саме за порушення Конвенції ми поставили питання про притягнення до відповідальності", — сказав Порошенко.
Водночас, заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль зазначила, що Міжнародний суд ООН ухвалить наступне рішення у справі "Україна проти Росії" 12 травня.
"12 травня ми збираємось ще раз в Гаазі, і президент суду буде приймати рішення щодо подальшого розгляду справи, а саме як вона буде просуватись і скільки нам буде надано часу на підготовку основного меморандуму, де ми маємо викласти всі докази в деталях, включаючи вже і суб’єктивну сторону цієї справи", — сказала вона.
Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН в середу, 19 квітня, оголосив рішення по запобіжних заходах в розгляді між Україною і Росією.
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