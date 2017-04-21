Порошенко: за невиконання рішення Міжнародного суду ООН передбачені санкції, - ВІДЕО

Рішення Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти Росії" має пряму дію і за його невиконання будуть передбачені санкції.

Про це заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Порошенко підкреслив, що на даний час необхідно якнайкраще представити у суді позицію України і визначити державу-агресора.

"Вперше, і ключове слово тут — вперше був застосований механізм Міжнародного суду для де-факто притягнення до відповідальності агресора, держави, що фінансує тероризм. І саме за порушення Конвенції ми поставили питання про притягнення до відповідальності", — сказав Порошенко.

Водночас, заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль зазначила, що Міжнародний суд ООН ухвалить наступне рішення у справі "Україна проти Росії" 12 травня.

"12 травня ми збираємось ще раз в Гаазі, і президент суду буде приймати рішення щодо подальшого розгляду справи, а саме як вона буде просуватись і скільки нам буде надано часу на підготовку основного меморандуму, де ми маємо викласти всі докази в деталях, включаючи вже і суб’єктивну сторону цієї справи", — сказала вона.