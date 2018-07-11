Порошенко: За "вибори" в ОРДЛО на Росію треба накласти нові санкції

Про це Петро Порошенко заявив, виступаючи в дипломатичній академії у середу

Через проведення так званих "виборів" в ОРДЛО на Росію необхідно накласти нові санкції.

"Очікую, що так звані фейкові "вибори", які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада, запустять запровадження нових санкцій та покажуть, що терпіння заходу також є не безмежним", - сказав Порошенко, інформує "Українська правда".

"Тепер час говорити не про послаблення санкцій проти Росії. А про їх посилення і сьогоднішні новини зі Сполучених Штатів Америки є абсолютно позитивними для всієї Євроатлантичної спільноти", - додав президент.