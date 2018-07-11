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Порошенко: За "вибори" в ОРДЛО на Росію треба накласти нові санкції

Про це Петро Порошенко заявив, виступаючи в дипломатичній академії у середу
Через проведення так званих "виборів" в ОРДЛО на Росію необхідно накласти нові санкції.
Порошенко: За "вибори" в ОРДЛО на Росію треба накласти нові санкції Фото: president.gov.ua

"Очікую, що так звані фейкові "вибори", які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада, запустять запровадження нових санкцій та покажуть, що терпіння заходу також є не безмежним", - сказав Порошенко, інформує "Українська правда".

"Тепер час говорити не про послаблення санкцій проти Росії. А про їх посилення і сьогоднішні новини зі Сполучених Штатів Америки є абсолютно позитивними для всієї Євроатлантичної спільноти", - додав президент.

Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії запросити на засідання представників так званих "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Володимир Путін на зустрічі в Гельсінкі 16 липня запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на територіях тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Перший віце-спікер парламенту, представник України на переговорах Мінську Ірина Геращенко виключила проведення на окупованій частині Донбасу будь-якого виду референдумів щодо статусу регіону.

МЗС України вважає неприйнятною ідею щодо проведення референдуму в непідконтрольній їй частині Донбасу.

Також, Вашингтон не розглядає питання щодо підтримки можливого проведення на Донбасі будь-якого референдуму.

Додамо, російська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську офіційно заявила про визнання виборів на окупованому Донбасі.

 

 

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07 11 2018 12:43
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