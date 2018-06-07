Порошенко заборонив застосовувати міномети "Молот" до кінця розслідування трагедії на Рівненщині

Президент України Петро Порошенко заборонив застосовувати на навчаннях міномети "Молот" до кінця розслідування трагедії в Рівненській області, внаслідок якої четверо військовослужбовців загинуло, ще дев'ятьох було поранено.

Про це Петро Порошенко сказав під час участі в урочистостях з нагоди 70-річчя Державного підприємства "Завод 410 цивільної авіації" у Києві, передає "112 Україна".

"Даю доручення: на навчаннях до завершення розслідування зазначені міномети не застосовувати", - сказав Президент.

Крім того, він доручив міністру оборони Степану Полтораку та начальнику Генерального штабу ЗСУ Віктору Муженку терміново розібратися з причинами трагедії.

"Пане міністре оборони, генералу армії Полтораку, начальнику Генштабу України, генералу армії Муженку я доручаю терміново розібратися з причинами зазначеною трагедії і наступного тижня мені доповісти і вжити вичерпних заходів, щоб ми не допускали їх", - підкреслив Порошенко.

Президент вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

"На жаль, сьогодні о 6-й ранку надійшла дуже сумна звістка: на Рівненському полігоні під час навчань троє українських військовиків загинули. Це дуже великим болем віддається в серці кожного із нас: і мене, як президента, як верховного головнокомандувача, і кожного українця. Я пропоную вшанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання і побажати одужання тим, хто поранений. Ми маємо робити все, щоб берегти життя кожного українського воїна", - сказав Порошенко.

Відзначимо, що полковник медичної служби Чернобривець Валерій повідомив, що поранених в результаті розриву міномета евакуювали у місцевий військовий госпіталь, трьох з них вертольотами відправили у Львів, передає "Рівне 1".

"Троє в стані середньо-тяжкому, тяжкому стані. Характер травм - мінно-вибухова травма. У кожного є свої нюанси. Решта шість - з різними ступенями пошкоджень, є легкого ступеня", - повідомив він.

Також полковник зазначив, що після надання першої медичної допомоги було прийнято рішення про другий етап медичної евакуації для тих постраждалих, які потребують більшого рівня медичного забезпечення. На цей момент організована їх евакуація в аеропорт Рівне, звідки їх вертольотами доставлять до Львова.

На місці прибуття їх вже чекають бригади військово-медичного клінічного центру.

"Загрози життю хворих немає, але їх стан тяжкий", - зазначив Чернобривець.

Нагадаємо, що вранці 6 липня на Рівненському полігоні під час військових навчань загинуло четверо військовослужбовців, ще 9 отримали поранення.