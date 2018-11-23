Порошенко задекларував 60 млн грн дивідендів
Також надходження 50 та 10 мільйонів гривень відображене в декларації глави держави, повідомляє УП з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
"Збільшення задекларованих сум не пов’язане зі зростанням матеріальних статків. Річ у тім, що дивіденди не виплачувалися протягом трьох років, коли кошти спрямовувалися на благодійність, на підтримку української армії, тощо", - зазначили у прес-службі
Там запевнили, що задекларовані дивіденди, які надходять тепер за цілий період 2015-2018 років, Порошенко спрямує на розбудову державності, ідей євроатлантичної інтеграції, підтримку створення єдиної помісної православної церкви, розвитку української мови.
"На політрекламу Порошенко витрачає власні кошти", - наголосили в АП.
Також в Адміністрації Президента заявили, що з вказаних 60 мільйонів гривень Порошенко сплатив усі податки.
"Задекларована сьогодні сума не пов’язана із доходами від продажу "Кузні на Рибальському", оскільки вони ще не надходили на рахунок Петра Порошенка як фізичної особи. Кошти від покупця перераховуватимуться юридичним особам продавців поступово протягом кількох років. Після перерахування перших траншів у якості дивідендів на рахунок фізичної особи вони будуть задекларовані", - додали у прес-службі.
Нагадаємо, що Порошенко за неповний 2018 рік задекларував майже 124 мільйони гривень.
Однак Вадим Медведєв - радник юридичної фірми Avellum, яка представляє інтереси Петра Порошенка заявив, що ЗМІ завищили суму прибутку, який вказав Президент у змінах майнового стану в 2018 році.
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