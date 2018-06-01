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Порошенко задекларував понад мільйон гривень відсотків від свого банку

За даними НБУ на 1 січня 2017 року, основним акціонером МІБ є Петро Порошенко
Президент Петро Порошенко задекларував дохід в сумі 1 млн 29 тис. 785 грн у вигляді відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ), кінцевим бенефіціаром якого є він сам.
Порошенко задекларував понад мільйон гривень відсотків від свого банку Фото: finobzor.ru

Згідно з повідомленням про суттєві зміни у Єдиному державному реєстрі декларацій, Порошенко отримав відсотки за трьома вкладами в банку у  сумі 616,309 тис. грн, 328,698 тис. грн і 84,778 тис. грн.

За підсумками січня-вересня 2017 року МІБ отримав 78,364 млн грн чистого прибутку, що у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2016 року, пише "Інтерфакс-Україна".

За даними НБУ на 1 січня 2017 року, основним акціонером МІБ є Петро Порошенко, який сумарно володіє 60% акцій фінустанови.

Міноритарними співвласниками виступають бізнес-партнери Порошенко - перший заступник голови фракції партії "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко (14,94%), перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський і глава ТОВ "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", голова наглядової ради ПрАТ "Іста-Центр" Олег Зимін (обидва - по 9,9008%).

Також акціями банку володіють син президента України Олексій Порошенко (0,0061%), дружина Гладковського - Юлія Гладковська (0,000001%) і Катерина і Сергій Ворушиліни (2,5994% і 2,5984% відповідно).

Як повідомляв iPress.ua, Президент Петро Порошенко задекларував більше 1 мільйона гривень процентного доходу від вкладів в Міжнародному інвестиційному банку.

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06 01 2018 11:38
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