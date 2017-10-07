Порошенко задекларував ще 1,2 млн грн процентного доходу від вкладів в МІБ
Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни за поточний рік в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інформують "Українські Новини".
Зокрема, 7 липня Порошенко задекларував 1 119 243 гривні відсотків від вкладів в МІБ 130 117 гривень, ще 130 117 гривень, 91 082 гривні, 294 931 гриву та 552 996 гривень.
Як повідомляв iPress.ua, Президент України Петро Порошенко отримав 865,444 тис грн процентного доходу від вкладів в "Міжнародному інвестиційному банку".
Нагадаємо, що Порошенко задекларував 12,295 млн грн доходів за 2016 рік.
"Міжнародний інвестиційний банк" за підсумками січня-березня 2017 року отримав 26,818 млн грн чистого прибутку, що в 2,9 рази більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Згідно з даними Нацбанку на 1 січня 2017 року, основним акціонером виступає президент МІБ Петро Порошенко, який сумарно володіє 60% акцій фінустанови.
Міноритарними співвласниками виступають бізнес-партнери Порошенко - перший заступник голови фракції партії "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко (14,94%), перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський і голова ТОВ "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", голова наглядової ради ПРАТ "Іста-Центр" Олег Зімін (обидва – по 9,9008%).
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