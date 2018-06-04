Порошенко задекларував ще майже 1 млн грн процентного доходу від вкладів у МІБ

У січні-березні Порошенко задекларував 2 997,6 тис. гривень процентного доходу від вкладів у МІБ

Президент Петро Порошенко задекларував ще майже 1 млн гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку.

Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни за поточний рік в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

3 квітня він задекларував 994 тис. 480 гривень відсотків від вкладів у цьому банку: 577 тис. 659 гривень, 308 тис. 85 гривень і 108 тис. 736 гривень.

Додамо, що Петро Порошенко 5 березня задекларував майже 1 млн гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародний інвестиційний банк.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Президент Петро Порошенко задекларував дохід в сумі 1 млн 29 тис. 785 грн у вигляді відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ), кінцевим бенефіціаром якого є він сам.

Нагадаємо, що загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 грн.