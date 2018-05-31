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Порошенко нагадав про "силу молитви" для реформ в Україні

Також Порошенко заявив про вагомість "сили молитви" для безвізового режиму України з ЄС
Президент України Петро Порошенко заявив про важливість "сили молитви" для здійснення реформ в Україні.
Порошенко нагадав про "силу молитви" для реформ в Україні Фото: president.gov.ua

"Сила молитви була тоді, коли ми проводили реформи, які рішуче змінювали нашу країну і теж казали, що це не можливо, тому що за 26 років до того ніхто не міг проводити цих законів", - заявив глава держави під час виступу на VII Національному молитовному сніданку. 

За його словами, ключовою позицією України є прощання з Радянським союзом та повернення до "європейської родини". 

"Ключова позиція всього українського народу сказати останнє прощавай Радянському союзу і ніколи туди не повертатися, обєднатися всім і привести велику українську націю назад до Європи до європейської родини, бо ми звідти і завжди мріяли повернутися туди", - сказав Порошенко. 

Президент зауважив, що 5 років тому більшість книг в Україні друкувалися російською мовою, а на телебаченні була лише російська мова. 

"5 років тому у нас всі книжки були лише російською мовою, 5 років тому 1,5 тисячі пам’ятників Леніна стояли по всій Україні", - сказав він і додав, що на сьогодні, за словами письменників і публіцистів, стало набагато легше писати і друкувати книги українською мовою. 

Порошенко також пообіцяв підписати 31 травня указ про проголошення 10-річчя української мови. 

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що наразі немає жодних підстав вважати, Україна уповільнила процес реформ і пообіцяв найближчим часом показати прогрес ЄС.

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31 05 2018 13:21
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