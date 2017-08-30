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Порошенко закликає Конгрес США збільшити допомогу Україні

Члени Конгресу запевнили, що будуть продовжувати політично і фінансово підтримувати Україну
Президент Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Конгресу США на чолі з головою Підкомітету з питань зовнішньополітичної діяльності, іноземних операцій і пов'язаних програм Комітету з питань асигнувань Палати представників Конгресу Гарольдом Роджерсом.
Порошенко закликає Конгрес США збільшити допомогу Україні Фото: ap.org

Порошенко закликав розглянути можливість збільшення асигнувань на програми допомоги Україні з питань безпеки, включно з наданням озброєння оборонного характеру, а також лікування та реабілітацію українських військовослужбовців, повідомляє сайт Президента.

Члени Конгресу запевнили, що будуть продовжувати політично і фінансово підтримувати Україну в її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності, а також реформаторські зусилля української влади.

Президент також висловив сподівання на підтримку конгресменами зусиль України, спрямованих на офіційне визнання США Голодомору 1932-1933 років геноцидом.

Нагадаємо, що спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що міністр оборони США Джеймс Меттіс привіз до України обладнання для Збройних сил.

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