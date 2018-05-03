Порошенко закликає міжнародних партнерів не допустити своїх громадян до спостережння за виборами в Криму
"Глава держави закликав міжнародних партнерів не лише до політичного засудження проведення незаконного виборчого процесу на півострові, але й до вжиття належних заходів для недопущення своїх громадян до так званого "міжнародного спостереження", - повідомляє прес-служба глави Української держави.
Як відомо, вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року, у них братимуть участь вісім кандидатів – Сергій Бабурін, Павло Грудінін, Володимир Жириновський, Володимир Путін, Ксенія Собчак, Максим Сурайкін, Борис Титов і Григорій Явлінський.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ скерувало ноту протесту Російській Федерації у зв'язку проведенням виборів президента Росії на території анексованого Криму.
Водночас у Центральній виборчій комісії Російської Федерації заявили, що попри протест України вибори президента Росії у Криму і Севастополі відбудуться у штатному режимі.
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