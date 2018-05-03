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Порошенко закликає міжнародних партнерів не допустити своїх громадян до спостережння за виборами в Криму

Як відомо, вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року
Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні наголосив, що наміри керівництва Росії провести голосування на президентських виборах на території українського Криму суперечать міжнародному праву.
Порошенко закликає міжнародних партнерів не допустити своїх громадян до спостережння за виборами в Криму Фото: slovoidilo.ua

"Глава держави закликав міжнародних партнерів не лише до політичного засудження проведення незаконного виборчого процесу на півострові, але й до вжиття належних заходів для недопущення своїх громадян до так званого "міжнародного спостереження", - повідомляє прес-служба глави Української держави.

Як відомо, вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року, у них братимуть участь вісім кандидатів – Сергій Бабурін, Павло Грудінін, Володимир Жириновський, Володимир Путін, Ксенія Собчак, Максим Сурайкін, Борис Титов і Григорій Явлінський.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ скерувало ноту протесту Російській Федерації у зв'язку проведенням виборів президента Росії на території анексованого Криму.

Водночас у Центральній виборчій комісії Російської Федерації заявили, що попри протест України вибори президента Росії у Криму і Севастополі відбудуться у штатному режимі.

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05 03 2018 20:37
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