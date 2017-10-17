Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Порошенко закликає правоохорнців забезпечити мирний характер акцій у Києві

Глава держави просить не повторили трагічні події, які сталися 31 серпня
Президент України Петро Порошенко прокоментував сьогоднішні акції протесту, які проходять в центрі Києва.
Порошенко закликає правоохорнців забезпечити мирний характер акцій у Києві Фото: unian.ua

Коментар Президента прозвучав в ході зустрічі з президентом Мальти Мальти Марі-Луїз Колейро Прека, трансляцію якої вів телеканал "112 Україна".

"Я з розумінням ставлюся до акцій і з повагою до їх учасників. Крім того, мені дуже важливо, я вимагаю від усіх правоохоронних органів, забезпечити мирний характер акцій. Ні в якому разі не можна допустити, щоб безвідповідальні політикани повторили трагічні події, які сталися 31 серпня, які привели до загибелі 4 нацгвардійців", - заявив Президент.

Порошенко додав, що забезпечення порядку є важливим завданням для правоохоронців і організаторів протестів.

Нагадаємо, що 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.

Група народних депутатів заблокувала роботу погоджувальної ради парламенту 17 жовтня, через що спікер Андрій Парубій закрив засідання.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 10 2017 13:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.