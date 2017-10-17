Порошенко закликає правоохорнців забезпечити мирний характер акцій у Києві

Президент України Петро Порошенко прокоментував сьогоднішні акції протесту, які проходять в центрі Києва.

Коментар Президента прозвучав в ході зустрічі з президентом Мальти Мальти Марі-Луїз Колейро Прека, трансляцію якої вів телеканал "112 Україна".

"Я з розумінням ставлюся до акцій і з повагою до їх учасників. Крім того, мені дуже важливо, я вимагаю від усіх правоохоронних органів, забезпечити мирний характер акцій. Ні в якому разі не можна допустити, щоб безвідповідальні політикани повторили трагічні події, які сталися 31 серпня, які привели до загибелі 4 нацгвардійців", - заявив Президент.

Порошенко додав, що забезпечення порядку є важливим завданням для правоохоронців і організаторів протестів.

Нагадаємо, що 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.

Група народних депутатів заблокувала роботу погоджувальної ради парламенту 17 жовтня, через що спікер Андрій Парубій закрив засідання.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.