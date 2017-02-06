Порошенко закликає Раду розглянути законопроект про медреформу до кінця сесії
Про це глава держави сказав під час засідання Нацради реформ, яка розглянула реформування медичної галузі, інформує прес-служба Президента.
"Запуск медичної реформи бажано провести через голосування в Парламенті до завершення цієї сесії", - сказав Порошенко.
Вказується, що він відзначив неприпустимість пропонованого положення про те, що пакет державних гарантій пацієнту буде встановлюватись урядом.
"Ні. У нас пакет гарантій держави має бути закріплено законодавчо", - цитує слова Порошенка прес-служба.
"Президент також підкреслив необхідність передбачення служби, яка би займалася контролем за якістю та ефективністю роботи за інститутами, які забезпечують реалізацію державної політики в сфері медичних послуг", - сказано у повідомленні.
Порошенко доручив за підсумками сьогоднішнього обговорення в короткі строки сформувати пропозиції та передати їх Уряду.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 5 квітня, схвалив пакет законопроектів для реформування системи охорони здоров'я, ключовим з яких є проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і забезпечення лікарськими засобами.
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