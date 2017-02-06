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Порошенко закликає Раду розглянути законопроект про медреформу до кінця сесії

Порошенко доручив за підсумками сьогоднішнього обговорення в короткі строки сформувати пропозиції та передати їх Уряду
Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду розглянути законопроект про медичну реформу до закінчення сесії.
Порошенко закликає Раду розглянути законопроект про медреформу до кінця сесії Петро Порошенко. Фото: lb.ua

Про це глава держави сказав під час засідання Нацради реформ, яка розглянула реформування медичної галузі, інформує прес-служба Президента.

"Запуск медичної реформи бажано провести через голосування в Парламенті до завершення цієї сесії", - сказав Порошенко.

Вказується, що він відзначив неприпустимість пропонованого положення про те, що пакет державних гарантій пацієнту буде встановлюватись урядом.

"Ні. У нас пакет гарантій держави має бути закріплено законодавчо", - цитує слова Порошенка прес-служба.

"Президент також підкреслив необхідність передбачення служби, яка би займалася контролем за якістю та ефективністю роботи за інститутами, які забезпечують реалізацію державної політики в сфері медичних послуг", - сказано у повідомленні.

Порошенко доручив за підсумками сьогоднішнього обговорення в короткі строки сформувати пропозиції та передати їх Уряду.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 5 квітня, схвалив пакет законопроектів для реформування системи охорони здоров'я, ключовим з яких є проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і забезпечення лікарськими засобами.

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02 06 2017 19:38
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