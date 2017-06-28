Порошенко закликає Раду скасувати депутатську недоторканність
Про це Президент заявив на урочистостях з нагоди Дня Конституції біля пам'ятника Пилипу Орлику в Києві, інформує "Українська правда".
"Резонансні справи, рішучі кроки по боротьбі з корупцією, які зараз демонструє Генеральна прокуратура й НАБУ, нагадують всім нам про такий анахронізм як депутатська недоторканність. Мій проект змін до Конституції готовий. Він вимагає політичної волі від народних депутатів – раз і назавжди урівняти себе в правах з громадянами України. Так само як ми зняли недоторканість з суддів", - сказав Порошенко.
"Я сподіваюся, що народні обранці в недалекому майбутньому ухвалять відповідні рішення. Адже серед них, напевно, немає жодного, хто б не обіцяв скасування цієї недоторканності у своїх виборчих програмах", - додав він.
Порошенко також зазначив, що конкурс до Верховного Суду перебуває на завершальній стадії і потребує нових процесуальних норм і правил.
Президент висловив сподівання, що незабаром Верховна Рада їх прийме, "і ми будемо мати повне перезавантаження Верховного Суду України".
"Старт роботи найвищого суду в системі судоустрою є нашим головним пріоритетом на наступні тижні і місяці", - підкреслив Порошенко.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав народних депутатів зняти з себе недоторканність і стати рівними з усіма перед законом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа