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Порошенко закликає Раду скасувати депутатську недоторканність

Порошенко каже, що проект змін до Конституції готовий
Президент Петро Порошенко очікує від Верховної Ради найближчим часом голосування за зняття депутатської недоторканності.
Порошенко закликає Раду скасувати депутатську недоторканність Фото: unian.ua

Про це Президент заявив на урочистостях з нагоди Дня Конституції біля пам'ятника Пилипу Орлику в Києві, інформує "Українська правда".

"Резонансні справи, рішучі кроки по боротьбі з корупцією, які зараз демонструє Генеральна прокуратура й НАБУ, нагадують всім нам про такий анахронізм як депутатська недоторканність. Мій проект змін до Конституції готовий. Він вимагає політичної волі від народних депутатів – раз і назавжди урівняти себе в правах з громадянами України. Так само як ми зняли недоторканість з суддів", - сказав Порошенко.  

"Я сподіваюся, що народні обранці в недалекому майбутньому ухвалять відповідні рішення. Адже серед них, напевно, немає жодного, хто б не обіцяв скасування цієї недоторканності у своїх виборчих програмах", - додав він.

Порошенко також зазначив, що конкурс до Верховного Суду перебуває на завершальній стадії і потребує нових процесуальних норм і правил.

Президент висловив сподівання, що незабаром Верховна Рада їх прийме, "і ми будемо мати повне перезавантаження Верховного Суду України".

"Старт роботи найвищого суду в системі судоустрою є нашим головним пріоритетом на наступні тижні і місяці", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав народних депутатів зняти з себе недоторканність і стати рівними з усіма перед законом.

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28 06 2017 11:38
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