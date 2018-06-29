Порошенко закликає світ реагувати на в'язнів Кремля, як на отруєння Скрипаля
Він висловив вдячність за згуртованість світової спільноти навколо "болючого питання, що стосується українських в’язнів Кремля".
"На мій погляд, настав час не стільки для заяв та висловлення стурбованості з боку наших міжнародних партнерів, скільки для рішучих дій у відповідь, на зразок масштабної та потужної реакції на отруєння в Солсбері", - йдеться на сторінці президента в Facebook.
Як відомо, колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля разом з донькою Юлією знайшли непритомними у британському містечку Солсбері 4 березня. Британія стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новічок", виготовленою в Росії.
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера. Однак у президента РФ заявили, що лист Ягланда не може служити підставою для помилування Сенцова.
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