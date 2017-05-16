Порошенко просить українців піти з Рунету

Президент закриває сторінки у "ВКонтакте" і "Одноклассниках"

Президент України Петро Порошенко вирішив закрити свої офіційні сторінки в соціальних мережах "Одноклассники" і "ВКонтакте" і закликав українців узяти з нього приклад.

"Гібридна війна вимагає адекватних відповідей на виклики. Тому з метою впливу на опонентів і контрпропаганди моя команда використовувала сторінки в деяких російських соцмережах. Але масовані кібератаки РФ по всьому світу, зокрема нещодавнє втручання у виборчу кампанію у Франції, вказують, що настав час діяти інакше, більш рішуче", - написав Порошенко на своїх сторінках в "Одноклассниках" і "ВКонтакте".

"Українські інтернет-провайдери повинні припинити надавати доступ до "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" і інших російських сервісів. Усі офіційні сторінки Президента на цих сервісах будуть закриті. Закликаю усіх співвітчизників негайно вийти з російських серверів із міркувань безпеки", - додав Порошенко.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Однак заблокувати російські сайти в Україні на цей момент неможливо технічно.

Варто відзначити, що в рамках розширення списку санкцій проти російських компаній Україна заборонила програму з управління ресурсами підприємства 1С.

Mail.Ru Group закликає українських користувачів обходити блокування заборонених сайтів. Про це сказано в заяві компанії.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".