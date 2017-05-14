Порошенко закликає уряд не допустити банкрутство ОПЗ
"За ОПЗ, я вважаю абсолютно неприйнятним банкрутство. Думаю, що уряд прийме вичерпні заходи для того, щоб не допустити банкрутства, в тому числі і переговори, і судові процеси за межами України", - сказав глава держави в ході прес-конференції.
При цьому Порошенко вважає єдиним виходом у ситуації із заводом приватизацію.
"Сподіваюся, що буде запропонована нова кандидатура ФДМУ, буде запрошений новий радник, і восени ми зможемо мати чітку ясність, чітку картину, за темпами і термінів приватизації ОПЗ. Іншої альтернативи я не бачу", - сказав він.
Нагадаємо, що Південний міський суд Одеської області визнав рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма від 25 липня 2016 року про стягнення близько $250 млн з ПАТ "Одеський припортовий завод" на користь Ostchem Дмитра Фірташа.
Згодом Фонд державного майна, в управління якого переданий державний Одеський припортовий завод, програв апеляцію на рішення про стягнення з ОПЗ 251,2 млн доларів на користь Ostchem Holding Дмитра Фірташа. Вердикт суду вступив в силу.
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