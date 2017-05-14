Порошенко закликає уряд не допустити банкрутство ОПЗ

Президент України Петро Порошенко назвав абсолютно неприйнятним банкрутство Одеського припортового заводу (ОПЗ).

"За ОПЗ, я вважаю абсолютно неприйнятним банкрутство. Думаю, що уряд прийме вичерпні заходи для того, щоб не допустити банкрутства, в тому числі і переговори, і судові процеси за межами України", - сказав глава держави в ході прес-конференції.

При цьому Порошенко вважає єдиним виходом у ситуації із заводом приватизацію.

"Сподіваюся, що буде запропонована нова кандидатура ФДМУ, буде запрошений новий радник, і восени ми зможемо мати чітку ясність, чітку картину, за темпами і термінів приватизації ОПЗ. Іншої альтернативи я не бачу", - сказав він.