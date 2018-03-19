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Порошенко закликав посилити санкції проти Росії через вибори у Криму

До оновленого списку також включать організаторів російських виборів у Криму
Президент України Петро Порошенко закликав міжнародне співтовариство посилити санкції щодо Росії через проведені нею вибори президента РФ в Криму.
Порошенко закликав посилити санкції проти Росії через вибори у Криму Фото: president.gov.ua

"Ми маємо опрацювати перелік осіб, які планували, сприяли, організовували, агітували або брали участь у зухвалому виборчому процесі в Криму, і представити його для зміцнення санкцій проти окупаційної російської влади. І ми закликаємо міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль", – повідомляє прес-служба українського президента.

"Результати незаконного голосування є нікчемними і не будуть мати жодних правових наслідків. Легітимними президентськими виборами в Криму можуть бути тільки вибори президента України", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, в 2018 році вибори президента Росії пройшли 18 березня – в четверту річницю незаконної анексії Криму. Участь у них взяли 8 кандидатів, зокрема чинний президент країни. З моменту анексії Криму Росія традиційно проводить голосування на півострові.

За результатами підрахунків станом на 23:01 за київським часом у Криму за Путіна віддали свої голоси 92,41% виборців.

Загалом за даними ЦВК РФ, після обробки 99% бюлетенів чинний президент Росії Володимир Путін набирає 76,65%.
 

 

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19 03 2018 12:08
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