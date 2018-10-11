Порошенко закликав не брати участь у виборах на окупованому Донбасі

Президент України Петро Порошенко зробив заяву у зв'язку із проведенням виборів на території окупованого Донбасу.

"Внаслідок проведених консультацій ми абсолютно впевнені, що ці вибори не будуть визнані ніким. Вони не підпадають під стандарти українського законодавства. Вони проводяться під дулами російських автоматів на окупованій території. Вони є категорично неприйнятними. Безпекові умови не створені. І тому я надав доручення, щоб українська дипломатія діяла. Вже з завтрашнього дня будуть ініційовані декілька заходів", – заявив президент України в суботу, 10 листопада.

За його словами, зокрема, в понеділок у Відні на засіданні Постійної Ради ОБСЄ це питання внесуть позачергово в порядок денний.

"Ми розпочали консультації в Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку з постійними членами Ради Безпеки. Ми забезпечили, щоб це питання незаконного проведення так званих виборів було внесено у порядок денний засідання Ради міністрів ЄС у закордонних справах. На найближчому засіданні Комітету міністрів Ради Європи це питання також внесено у порядок денний", – додав Порошенко.

Президент зазначив, що найближчими годинами чекає засідання країн Великої сімки і реакції "партнерів по Європейському Союзу, партнерів зі Сполучених Штатів Америки, Канади і всього світу".

"Звичайно, що я хочу звернутися і до тих українців, які зараз вимушені проживати на окупованих територіях. Не віддавайте свій голос! Не беріть участь у фейкових виборах! Це Російська Федерація в традиційній для себе манері робить лише для того, щоб спочатку усунувши своїх попередніх маріонеток, які були безпосередньо задіяні у вбивствах, в тортурах, в порушені законодавства. Сьогодні робить Росія цей крок лише для того, щоб обрати вже призначених ними наступних маріонеток. Україна буде жорстко протидіяти цьому. Україна буде вживати усіх заходів для того, щоб повернути окуповані Донбас і Крим. І весь світ зараз з нами, з українцями! Я хотів би, щоб це чули також ті, хто зараз проживає на окупованому Донбасі", – заявив президент Порошенко.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що реакцією на проведення фейкових "виборів" на Донбасі стане посилення міжнародних санкцій.