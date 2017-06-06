Порошенко закликав правоохоронців публічно відзвітувати у справі Шеремета

Він також повідомив, що раніше провів зустріч з представниками ЗМІ та керівництвом слідства

Президент Петро Порошенко закликає правоохоронні органи публічно прозвітувати щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ, пише Радіо Свобода.

"Мені так само болить, як і більшості з вас. Я так само з вами і вимагаю публічного звіту правоохоронних органів про розслідування вбивства Павла Шеремета", – заявив Порошенко.

Він також повідомив, що раніше провів зустріч з представниками ЗМІ та керівництвом слідства.

"Була дуже важлива інформація, яку поки що не можна розповсюджувати. Але я переконаний, що ширше коло людей має знати подробиці за винятком тих питань, які є таємницею слідства. Ми маємо все зробити для того, щоб у цій справі, як і в інших справах … обов’язково виконавці і замовники понесли відповідальність", – додав Порошенко.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що один з учасників розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета припустився помилки, яка змушує зараз перевіряти всі матеріали справи.