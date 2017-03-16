Порошенко закликав притягти Росію до відповідальності в Гаазі

Президент Петро Порошенко зазначив, що позов до Міжнародного суду ООН став першим кроком України для притягнення до відповідальності Росії за злочини, які були скоєні проти українських громадян в анексованому Криму та на Донбасі

"У Міжнародному Суді ООН вся наша команда бореться за справедливе покарання тих, хто винен у смерті тисяч в результаті терористичних атак на українському Донбасі; хто поставляв танки, найсучаснішу артилерію, системи залпового вогню, броньовані машини, боєприпаси, ракети, якими обстрілювали Авдіївку, Краматорськ, Маріуполь, цивільний автобус у Волновасі, збивали МН-17", - зазначив президент.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Глава держави подякував за багатомісячну роботу найкращих юристів з МЗС, Мінюсту, Генпрокуратури та фахівців Генштабу, Міноборони із підготовки позову України.

"Я – реаліст і не маю жодних ілюзій стосовно позиції Росії та її можливих кроків. Але ми маємо виходити з того, що на нас лежить відповідальність на об’єднанні зусиль всього світу, щоб переконливо довести і притягнути Росію до відповідальності", - наголосив Порошенко.

Представник України в Міжнародному Суді ООН в Гаазі, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль подякувала президенту та командам усіх міністерств за підтримку, допомогу та спільну роботу в представленні аргументованої позиції нашої держави у справі проти Росії.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко затвердив санкції відносно ряду російських банків.