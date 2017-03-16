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Порошенко закликав притягти Росію до відповідальності в Гаазі

Глава держави подякував за багатомісячну роботу найкращих юристів з МЗС, Мінюсту, Генпрокуратури та фахівців Генштабу
Президент Петро Порошенко зазначив, що позов до Міжнародного суду ООН став першим кроком України для притягнення до відповідальності Росії за злочини, які були скоєні проти українських громадян в анексованому Криму та на Донбасі
Порошенко закликав притягти Росію до відповідальності в Гаазі Фото: EPA/UPG

"У Міжнародному Суді ООН вся наша команда бореться за справедливе покарання тих, хто винен у смерті тисяч в результаті терористичних атак на українському Донбасі; хто поставляв танки, найсучаснішу артилерію, системи залпового вогню, броньовані машини, боєприпаси, ракети, якими обстрілювали Авдіївку, Краматорськ, Маріуполь, цивільний автобус у Волновасі, збивали МН-17", - зазначив президент.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Глава держави подякував за багатомісячну роботу найкращих юристів з МЗС, Мінюсту, Генпрокуратури та фахівців Генштабу, Міноборони із підготовки позову України.

"Я – реаліст і не маю жодних ілюзій стосовно позиції Росії та її можливих кроків. Але ми маємо виходити з того, що на нас лежить відповідальність на об’єднанні зусиль всього світу, щоб переконливо довести і притягнути Росію до відповідальності", - наголосив Порошенко.

Представник України в Міжнародному Суді ООН в Гаазі, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль подякувала президенту та командам усіх міністерств за підтримку, допомогу та спільну роботу в представленні аргументованої позиції нашої держави у справі проти Росії.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко затвердив санкції відносно ряду російських банків.

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