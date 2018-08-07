Порошенко закликав українців і поляків пробачити одне одного
"Перед пам'яттю невинних жертв Сагрині я закликаю всіх вас – українців і поляків – до християнського прощення. Саме до взаємного прощення, а не до помсти закликають нас із небес всі невинні жертви братовбивчих конфліктів між нашими народами", – заявив Петро Порошенко в неділю в с. Сагринь Грубешівсьького повіту Люблінського воєводства Польщі на церемонії відкриття меморіалу пам'яті українцям, загиблим від етнічних чисток під час Другої Світової війни, пише "Інтерфакс-Україна".
Президент наголосив, що українці глибоко шанують пам'ять поляків, які стали жертвами трагічних подій в Україні, зокрема, на Волині в 1943-44 років.
"Ми рішуче засуджуємо грубість і насильство як сьогодення, так і минулого, і закликаємо наші нинішні і майбутні покоління українців, і поляків не допустити подібної трагедії", – сказав він.
За словами Петра Порошенка, будь-яке протистояння між Україною і Польщею послаблює обидві держави.
"Я переконаний, що в польському та українському суспільстві достатньо мудрості, щоб зрозуміти, що будь-яке протистояння між нами точно послаблює. Послаблює саме тоді, коли перед двома нашими країнами постала спільна загроза зі Сходу, коли гібридна війна, розгорнута проти України, поширюється Кремлем і на всю Європу. І будь-яке використання будь-якими політичними силами історичної пам'яті для підвищення своїх рейтингів є абсолютно неприйнятним", – наголосив президент України.
За словами глави української держави, "страшні сторінки минулого не мають бути визначальними для сьогоднішнього дня і вже точно не мають бути визначальними для нашого спільного європейського майбутнього".
"Добросусідські зв'язки українців і поляків по обидва береги Бугу нехай стають нерукотворним пам'ятником жертвам цієї трагедії, нехай стають запорукою того, що братовбивства ніколи більше не буде в нашій спільній історії", – резюмував Порошенко.
Нагадамо, що сьогодні президент Польщі Анджей Дуда відвідав Луцьк, де вшанував пам'ять загиблих під час "Волинської трагедії".
Петро Порошенко закликав Польщу переглянути положення закону про Інститут Нацпам'яті.
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