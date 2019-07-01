Порошенко закликав усі православні церкви світу визнати ПЦУ

"Томос додався до таких неологізмів, як Євромайдан, донецький кіборг, безвіз… Це все частина нашої великої історії"

Президент Петро Порошенко закликає всі помісні православні церкви визнати Православну Церкву України.

"Ми закликаємо всі світові православні церкви визнавати її (ПЦУ – ред.) як сестру, згадувати під іменем "Святіша Церква України" як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ", - зазначив президент у промові після Різдвяної літургії в Софії Київській, під час якої було представлено томос про автокефалію Православної Церкви України, інформує "Українська правда".

За його словами, "нашу давню церкву, історія якої сягає часів князя Володимира, ми нарешті визволили з московської неволі, і вона рівна між рівними увійшла в родину, яка тепер складається з 15 незалежних помісних православних церков".

"Це (надання автокефалії – ред.) стало можливо зусиллями не лише мене, грішного, і моєї команди, зусиллями не лише наших ієрархів церков, які продемонстрували єдність, це стало можливим зусиллями десятків мільйонів українців, які в Україні і по всьому світу молилися багато поколінь, щоб Господь нам подав незалежну автокефальну церкву", - сказав він.

"Ми розірвали останні пута, які пов'язували нас із Росією з її фантазіями про Україну як про канонічну територію Російської православної церкви. Цього немає і вже не буде", - наголосив Порошенко.

За його словами, словом "томос" не просто увійшло до української мови, а стало словом року.

"Томос додався до таких неологізмів, як Євромайдан, донецький кіборг, безвіз… Це все частина нашої великої історії", - зазначив президент.

"У кожного з нас є трохи від Фоми Невіруючого, який все ставить під сумнів", - зазначив він.

"Але не раз вже переконувалися, що для нас немає нічого неможливого, коли ми солідарні, коли ми діємо спільно як єдина українська політична нація", - заявив Порошенко.

За його словами, і в майбутньому збудеться те, що на перший погляд виглядає непосильним.

"Як в Україні кажуть: якщо навіть очі бояться, то руки роблять. Буде результат: прийде і перемога, прийде мир, а Україна – країна успішна, заможна й радісна стане членом ЄС і НАТО", - сказав президент.

Також, Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що після передачі Православній Церкві України томоса про автокефалію починається нова сторінка в історії України.

Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.