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Порошенко: законопроект про Антикорупційний суд повинен бути прийнятий і підписаний у червні

"Цьому новому судовому інституту бути"
Президент Петро Порошенко заявив, що законопроект про створення в Україні Антикорупційного суду необхідно прийняти і підписати в червні.
Порошенко: законопроект про Антикорупційний суд повинен бути прийнятий і підписаний у червні Фото: odessa-daily.com.ua

"Дві тисячі поправок народні депутати подали до цього законопроекту, з яких, здається, тисячу двісті поправок відхилили. Розгляд у другому читанні триває і зараз. Я сподіваюся, що на наступному [пленарному] тижня буде історичний момент, коли Верховна Рада буде мати можливість прийняти цей законопроект в цілому", - заявив Порошенко під час першого засідання Національної інвестиційної ради.

"Звичайно, дві тисячі поправок не сприяють об'єктивному розгляду. Народні депутати уповільнюють процес. Але хочу підкреслити, що моя політична воля полягає в тому, щоб з приводу цього нового інституту було прийнято рішення. Навіть більше - цьому новому судовому інституту бути. Упевнений, що остаточна версія буде узгоджена, в тому числі, з нашими іноземними партнерами. Ми повинні знайти достатньо сил, і депутати повинні підтримати законопроект. У червні Україна повинна проголосувати, а я повинен підписати цей важливий законопроект", - заявив він.

24 травня народні депутати України розглянули 1273 з 1927 поправок до законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд".

Нагадаємо, парламент почав розглядати законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" у середу, 23 травня. Остаточної домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо основних поправок наразі немає. Зокрема, про роль Громадської ради міжнародних експертів під час добору суддів до антикорупційного суду.

25 квітня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки, яка передбачає створення Вищого антикорупційного суду (АКС).

1 березня Рада прийняла законопроект про Антикорупційний суд у першому читанні. Президент Петро Порошенко закликав не зволікати з прийняттям цього закону і порадив не виходити за рамки Конституції під час його доопрацювання.

Законопроект є критично важливою вимогою для отримання п'ятого траншу кредиту МВФ.

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25 05 2018 12:43
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