Порошенко запевнив, що домовився про зустріч із Трампом

"Вікно можливостей у зв'язку з обранням Дональда Трампа президентом США відкрите"

Глава держави Петро Порошенко заявив, що домовився про зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом.

"Я був одним з перших світових лідерів, які подзвонили Трампу після виборів. Ми домовилися про зустріч", - сказав Порошенко в інтерв'ю Bloomberg, передає Twitter Банкової.

Порошенко також відзначив, що Україна має двопартійну підтримку США.

"Я переконаний, що нас підтримуватиме нова американська адміністрація", - додав Порошенко.

Крім того, за словами прес-секретаря президента України Святослава Цеголко, Порошенко зауважив, що "вікно можливостей у зв'язку з обранням Дональда Трампа президентом США відкрите".

Раніше iPress.ua повідомляв, що адміністрація президента України готує зустріч Петра Порошенка та його американського колеги Дональда Трампа вже в лютому 2017 року.