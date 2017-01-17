Порошенко запевнив, що домовився про зустріч із Трампом
"Я був одним з перших світових лідерів, які подзвонили Трампу після виборів. Ми домовилися про зустріч", - сказав Порошенко в інтерв'ю Bloomberg, передає Twitter Банкової.
Порошенко також відзначив, що Україна має двопартійну підтримку США.
"Я переконаний, що нас підтримуватиме нова американська адміністрація", - додав Порошенко.
Крім того, за словами прес-секретаря президента України Святослава Цеголко, Порошенко зауважив, що "вікно можливостей у зв'язку з обранням Дональда Трампа президентом США відкрите".
Раніше iPress.ua повідомляв, що адміністрація президента України готує зустріч Петра Порошенка та його американського колеги Дональда Трампа вже в лютому 2017 року.
Нагадаємо, Петро Порошенко увечері 24 листопада провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. За день до цього новий президент США поговорив по телефону зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.
Зазначимо, що президент Петро Порошенко не буде присутній на інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.
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