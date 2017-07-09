Порошенко запевнив, що "друзі президента" не мають гарантії безкарності

Президент Петро Порошенко заявив, що в жодного з українських високопоставлених осіб немає гарантій безкарності.

"В цілому, досить щільна мережа [антикорупційних органів] побудована так, що сьогодні ні у одного з чиновників немає гарантій безкарності. Ніхто нікому ніколи не може гарантувати "політичний дах" або прикриття", - заявив Порошенко в ході свого виступу у Верховній Раді, повідомляє LB.ua.

Він також підкреслив, що це стосується чиновників всіх рівнів.

"Так, відчуваючи питання в повітрі, це повною мірою стосується і так званих "друзів президента ". Ні в кого з моєї команди в разі об'єктивних претензій з боку правоохоронців адвокатом працювати не збираюся. І таким взагалі не місце в моїй команді", - додав Президент.

Зазначимо, також сьогодні Порошенко закликав Верховну Раду скасувати депутатську недоторканність.

Парламентарі зустріли пропозицію Порошенка сміхом й оплесками, адже у 2020 каденція 8 скликання вже завершиться, й до Ради прийдуть інші депутати.