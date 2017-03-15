Порошенко запевнив, що не знає, якою буде доля Насірова

Президент Петро Порошенко запевняє, що не може коментувати сутність справи відстороненого голови ДФС Романа Насірова, бо не поінформований про неї.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів загальнонаціональних телеканалів.

"Якщо мене спитають, якою буде доля Насірова, я відповім: "Я не знаю", - сказав глава держави, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я щасливий тому, що я не знаю і не можу коментувати сутність справи (Насірова – ред.). Я мрію про те, щоб в Україні кожен президент не мав можливості і бажання бути поінформованим про хід розслідування", - заявив Порошенко, наголосивши, що САП і НАБУ є незалежними органами.

"Ситник і Холодницький можуть підтвердити, що за два роки їхньої роботи я жодного разу не подзвонив, не поцікавився, не порадив і не попросив щодо жодної справи. І я впевнений в тому, що це встановлення абсолютно нових традицій в українській владі", - додав він.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду столиці про арешт відстороненого голови ДФС Романа Насірова на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень.