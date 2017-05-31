Порошенко запевнив, що Україна залишатиметься надійним транзитером газу до Європи

Він додав, що сьогоднішнє рішення є важливим для України

Україна залишиться надійним партнером у питанні поставок газу в Європу, запевнив президент Петро Порошенко.

Так він прокоментував сьогоднішнє рішення Стокгольмського суду на своїй сторінці в Facebook.

"Підтверджую, що Україна була і залишається надійним партнером у питанні забезпечення газом європейських споживачів", - написав президент.

Він додав, що сьогоднішнє рішення є важливим для України, оскільки протиріччя між "Нафтогазом" і "Газпромом" вперше регулюються в цивілізований юридичний спосіб.

Сьогодні ввечері стало відомо, що Стокгольмський трибунал задовольнив вимогу НАК "Нафтогаз України" про перегляд ціни в контракті на постачання газу з "Газпромом" з урахуванням ринкових умов. Також стало відомо, що вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати" повністю скасовані.

Нагадаємо, в кінці грудня 2015 року Антимонопольний комітет України повідомив, що в 2009-2015 роках "Газпром", займаючи монопольне становище на ринку, постійно порушував умови транзитного контракту з НАК "Нафтогаз" і ігнорував будь-які звернення про зміну умов співпраці на економічно обгрунтовані і взаємовигідні. 22 січня 2016 року АМКУ наклав штраф в розмірі 86 млрд грн на "Газпром".