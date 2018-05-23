Порошенко заплатив щонайменше $400 тисяч за першу зустріч з Трампом, - BBC
Про це йдеться у розслідуванні BBC, підготовленому журналістами в Україні та в США і опублікованому у середу ввечері, пише "Європейська правда".
"За даними джерел, оплата була організована посередниками, які діяли в інтересах Петра Порошенка. Водночас, наголошується у повідомленні, Коен не був зареєстрований представником України як цього вимагає американське законодавство", - йдеться у повідомленні.
Зустріч двох президентів відбулась у Білому домі в червні минулого року. "Незадовго після того, як український президент повернувся додому, в Україні було закрито розслідування стосовно колишнього менеджера кампанії Трампа Пола Манафорта", - підкреслює BBC.
Високопосатвлений офіцер української розвідки в адміністрації президента розповів, що Коена довелось залучити, оскільки зареєстровані лобісти та українське посольство у Вашингтоні не змогли домогтися чогось більшого, аніж проведення короткої зустрічі та фото з Трампом. Водночас Порошенко прагнув зустрічі вищого рівня, яку б він міг подати як "переговори".
Завдання організації переговорів було поставлене колишньому помічнику, який попросив допомоги у неназваного, але, як зазначає BBC, лояльного депутата. На Коена вийшли через єврейську благодійну організацію у штаті Нью-Йорк. У підсумку він отримав суму у розмірі 400 тисяч доларів.
BBC окремо наголошує, що не має підтвердження того, що Трамп міг знати про проведення оплати. Інше джерело у Києві стверджує, що загальна виплачена Коену сума склала 600 тисяч доларів. І Коен, і двоє неназваних українців заперечили BBC цю інформацію.
Джерло BBC у Києві також стуверджує, що допомагав у організації зустрічі Фелікс Сатер, колишній засуджений бандит та у минулому діловий партнер Трампа. Адвоката Сатера також заперечує усі закиди.
Торік проведення зустрічі до останнього моменту залишалось під питанням. Також було не відомо, скільки часу триватиме зустріч. У повідомленні Білого дому йшлося, що Петро Порошенко з’явиться у Овальному кабінеті у той час, коли Трамп буде проводити нараду.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко після переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Київ отримав тверду підтримку зі сторони Вашингтона.
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