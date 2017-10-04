Порошенко запропонує РНБО конфіскувати "російське" вугілля з Донбасу
Про це повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко, передає Еспресо.TV.
"Президент сказав, що на Раду національної безпеки та оборони буде винесено питання про ймовірну конфіскацію того вугілля, яке зараз на захоплених шахтах на окупованих територіях Донбасу в Росію, а звідти під маркою нібито російського вугілля, чи якогось іншого хоче продаватися в Україні", - сказала вона.
Як відомо, саме 15 березня компанія ДТЕК донецького бізнесмена Ріната Ахметова заявила про захоплення бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.
Таким чином, після того, як бойовики захопили вугільні активи ДТЕК, кількість вагонів збільшилася на 60 одиниць.
Найбільшим відправником, за статистичними даними, є російська компанія "РЖД Логістика" - вона відправила понад 2 тисячі вагонів. На другому і третьому місцях - "Южтранс" і "Федеральна грузова компанія" відповідно.
Серед компаній-відправників українського вугілля також є "СУЕК", яка є найбільшим виробником вугілля в Росії.
Пізніше стало відомо, що Росія з початку весни вкрала в України вугілля на 400 млн грн.
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