Порошенко запропонував Марокко скасувати візи для українських туристів
Порошенко сподівається, що з країною активізується політичний діалог для розвитку вигідного співробітництва.
Також президент з послом Марокко високо оцінили двосторонню співпрацю у гуманітарній сфері.
"Було підкреслено, що українська вища освіта має в Марокко високу репутацію і кількість марокканських студентів, що навчаються в Україні, постійно зростає", - йдеться у повідомленні прес-служби Адміністрації президента за результатами зустрічі Порошенка з послом Марокко.
Королівство Марокко — це держава у північно-західній Африці. Його береги омиваються Середземним морем та водами Атлантичного океану. Марокко межує з Алжиром та Західною Сахарою.
Нагадаємо, що за рік з початку введення безвізового режиму до країн Європейського Союзу поїхали майже 20,3 мільйона громадян, з яких майже 4,8 мільйона осіб за біометричними паспортами та понад 555 тисяч громадян України скористалися всіма перевагами безвізу.
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