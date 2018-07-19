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Порошенко запропонував Марокко скасувати візи для українських туристів

Порошенко сподівається, що з країною активізується політичний діалог
Президент України Петро Порошенко запропонував Марокко скасувати візи для українців, які планують відвідати країну з туристичною метою.
Порошенко запропонував Марокко скасувати візи для українських туристів Фото: Маргарита Велебник

Порошенко сподівається, що з країною активізується політичний діалог для розвитку вигідного співробітництва.

Також президент з послом Марокко високо оцінили двосторонню співпрацю у гуманітарній сфері.

"Було підкреслено, що українська вища освіта має в Марокко високу репутацію і кількість марокканських студентів, що навчаються в Україні, постійно зростає", - йдеться у повідомленні прес-служби Адміністрації президента за результатами зустрічі Порошенка з послом Марокко.

Королівство Марокко — це держава у північно-західній Африці. Його береги омиваються Середземним морем та водами Атлантичного океану. Марокко межує з Алжиром та Західною Сахарою.

Нагадаємо, що за рік з початку введення безвізового режиму до країн Європейського Союзу поїхали майже 20,3 мільйона громадян, з яких майже 4,8 мільйона осіб за біометричними паспортами та понад 555 тисяч громадян України скористалися всіма перевагами безвізу.

 

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19 07 2018 20:45
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