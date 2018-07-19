Порошенко запропонував Марокко скасувати візи для українських туристів

Президент України Петро Порошенко запропонував Марокко скасувати візи для українців, які планують відвідати країну з туристичною метою.

Порошенко сподівається, що з країною активізується політичний діалог для розвитку вигідного співробітництва.

Також президент з послом Марокко високо оцінили двосторонню співпрацю у гуманітарній сфері.

"Було підкреслено, що українська вища освіта має в Марокко високу репутацію і кількість марокканських студентів, що навчаються в Україні, постійно зростає", - йдеться у повідомленні прес-служби Адміністрації президента за результатами зустрічі Порошенка з послом Марокко.

Королівство Марокко — це держава у північно-західній Африці. Його береги омиваються Середземним морем та водами Атлантичного океану. Марокко межує з Алжиром та Західною Сахарою.