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Порошенко запропонував РПЦ показати свій томос

"А де їхній томос? Сталіним підписано?"
Президент Петро Порошенко запропонував Російській православній церкві довести свою канонічність і продемонструвати власний томос.
Порошенко запропонував РПЦ показати свій томос Фото: president.gov.ua

Ніхто не має права закривати перед українцями двері Божого храму і визначати, хто є канонічним, заявив глава держави, виступаючи на площі біля Спасо-Преображенського кафедрального собору у Вінниці, повідомляє прес-служба президента, інформує LB.ua.

"І от зараз наша церква є канонічною, а нехай вони зараз самі розберуться, покажуть томос... А де їхній томос? Сталіним підписано? Ось це все з цього і починалося. Правда - її не приховаєш", - заявив глава держави.

Двері кожного храму мають бути відчиненими перед українцями, наголосив він.

"І українець не має питати, якого патріархату церква, оскільки він до Бога йде. І вся церква повинна бути єдина", - додав глава держави.

Нагадаємо, 13 січня в Спасо-Преображенському кафедральному соборі Вінниці провели подячний молебень за отримання томосу про автокефалію і cтворення Православної церкви України, в якому взяли участь президент України Петро Порошенко, предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній і митрополит Вінницький і Барський Симеон. Під час літургії томос був у храмі.

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14 01 2019 08:24
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