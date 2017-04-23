Порошенко запропонував Тіллерсону активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі миротворців

Український президент сподівається на зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США

Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном обговорив питання розміщення міжнародних миротворців на території України.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

"Президент України запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН", – йдеться в повідомленні.

Також президент України висловив співчуття у зв'язку з загибеллю американського громадянина, члена місії ОБСЄ на Донбасі, внаслідок підриву патруля під Луганськом.

Під кінець Порошенко подякував за тверду позицію США на підтримку України і закликав до збереження єдиного міжнародного фронту в політиці санкцій щодо Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Нагадаємо, Рекс Тіллерсон заявив, що поки не буде досягнутий повний прогрес по виконанню Мінських угод, ситуація з Україною залишається перешкодою для поліпшення відносин між США і Росією. При цьому корпорація ExxonMobil, головою правління та ради директорів якої був Тіллерсон, хоче відновити реалізацію спільних з "Роснефтью" проектів у Чорному морі та просить адміністрацію Дональда Трампа зробити для цього виняток у санкціях щодо Росії.