Порошенко затвердив Доктрину інформбезпеки для протидії пропаганді Кремля
Документ набирає чинності з дня його опублікування, повідомили у прес-службі глави держави.
"Метою Доктрини є уточнення засад формування та реалізації державної інформаційної політики, насамперед щодо протидії руйнівному інформаційному впливу Російської Федерації в умовах розв'язаної нею гібридної війни", – йдеться в повідомленні.
Згідно з документом, Кабмін забезпечуватиме здійснення інформполітики держави, фінансування програм, пов'язаних з інформбезпекою, спрямовуватиме і координуватиме роботу міністерств, інших органів виконавчої влади в цій сфері.
На Міністерство інформаційної політики України покладаються організація та забезпечення моніторингу ЗМІ та загальнодоступних ресурсів вітчизняного сегмента мережі Інтернет задля виявлення інформації, поширення якої заборонено в Україні.
Окрім того, Мінінформполітики має сприяти Міністерству закордонних справ у донесенні та представленні офіційної позиції України в іноземних засобах масової інформації.
Доктриною також покладається низка завдань на Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, СБУ, Державну службу спеціального зв'язку та захисту, а також Міністерство культури, Державне агентство України з питань кіно і Нацраду з питань телебачення і радіомовлення.
Участь у забезпеченні захисту українського інформаційного простору від пропагандистської аудіовізуальної та друкованої продукції держави-агресора; розробці пріоритетів і стимулів розвитку українського кіно, телевізійного контенту, книгодрукування, зокрема щодо висвітлення героїчного спротиву Українського народу російській агресії також братимуть Міністерство культури України, Державне агентство України з питань кіно, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Державний комітет телебачення і радіомовлення України відповідно до їх компетенції.
Нагадаємо, 29 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони України прийняла Доктрину інформаційної безпеки України, розроблену Міністерством інформаційної політики України.
16 лютого 2017 року Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури".
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