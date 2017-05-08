Порошенко погодив новий зразок бойового прапора військових частин і з'єднань

Новий документ підписаний 5 серпня і вступає в силу з дня його опублікування

Президент України Петро Порошенко затвердив новий зразок бойового прапора, військових частин (з'єднань) ЗСУ.

Таким чином, президент вніс зміни до указу від 20 червня 2006 року. Новий документ підписаний 5 серпня і вступає в силу з дня його опублікування.

В описі прапору говориться, що бойовий Прапор військової частини Збройних Сил України - це квадратне полотнище малинового кольору розміром 130х130 см з запасом для кріплення до древка.

На лицьовій стороні Бойового Прапора в центрі зображена емблема Збройних Сил України, поміщена на тлі золотих променів, які по три розходяться від центру між сторонами емблеми. На променях міститься зображення вінків з листя і грон калини, у центрі яких зображена емблема виду Збройних Сил України, до якого належить військова частина (з'єднання), - йдетьс в Указі президента №209/2017.

Полотнище по периметру має лиштву, обшиту золотим кантом. Верхня частина лиштви містить напис "ЗА УКРАЇНУ", а нижня - напис "ЗА ЇЇ ВОЛЮ". Права і ліва частини наличника прикрашені орнаментом у вигляді зображення листя і грон калини. У кутах Бойового Прапора в обшитих по периметру золотим кантом квадратах вміщено зображення прямого рівностороннього хреста з розбіжними сторонами.

На зворотній стороні Бойового Прапора в центрі міститься напис назви військової частини (з'єднання), якій вручається Бойовий Прапор.

Фото:president.gov.ua

Нагадаємо, починаючи з 1 серпня розмір грошової винагороди за виконання бойових завдань у зоні АТО на першій лінії для військовослужбовців Збройних Сил України збільшено з 7500 до 10 000 гривень.