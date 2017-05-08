Порошенко погодив новий зразок бойового прапора військових частин і з'єднань
Таким чином, президент вніс зміни до указу від 20 червня 2006 року. Новий документ підписаний 5 серпня і вступає в силу з дня його опублікування.
В описі прапору говориться, що бойовий Прапор військової частини Збройних Сил України - це квадратне полотнище малинового кольору розміром 130х130 см з запасом для кріплення до древка.
На лицьовій стороні Бойового Прапора в центрі зображена емблема Збройних Сил України, поміщена на тлі золотих променів, які по три розходяться від центру між сторонами емблеми. На променях міститься зображення вінків з листя і грон калини, у центрі яких зображена емблема виду Збройних Сил України, до якого належить військова частина (з'єднання), - йдетьс в Указі президента №209/2017.
Полотнище по периметру має лиштву, обшиту золотим кантом. Верхня частина лиштви містить напис "ЗА УКРАЇНУ", а нижня - напис "ЗА ЇЇ ВОЛЮ". Права і ліва частини наличника прикрашені орнаментом у вигляді зображення листя і грон калини. У кутах Бойового Прапора в обшитих по периметру золотим кантом квадратах вміщено зображення прямого рівностороннього хреста з розбіжними сторонами.
На зворотній стороні Бойового Прапора в центрі міститься напис назви військової частини (з'єднання), якій вручається Бойовий Прапор.
Фото:president.gov.ua
Нагадаємо, починаючи з 1 серпня розмір грошової винагороди за виконання бойових завдань у зоні АТО на першій лінії для військовослужбовців Збройних Сил України збільшено з 7500 до 10 000 гривень.
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