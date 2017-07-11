Порошенко затвердив основи кібербезпеки України Закон про кібербезпеку підписаний главою держави

Президент України Петро Порошенко підписав закон Про основні засади забезпечення кібербезпеки України.

Фото: president.gov.ua

Закон дає визначення таких понять: кібербезпека, кібератака, кібертероризм, кіберзахист, кібероборона, критично важливі об'єкти інфраструктури, кіберрозвідка. Кібербезпека названа складовою національної безпеки України. Діяльність держави в цій сфері буде координувати президент України через очолювану ним Раду національної безпеки і оборони, - повідомила прес-служба глави держави. У документі також перераховані основні об'єкти кіберзахисту, які в сукупності становлять критичну інфраструктуру країни. Законопроект Про основні засади забезпечення кібербезпеки України Верховна Рада ухвалила 5 жовтня. Нагадаємо, що 24 жовтня кібератаки зазнали: сайт Міністерства інфраструктури, інформаційні системи Міжнародного аеропорту Одеса та інфраструктуру КП Київський метрополітен.

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