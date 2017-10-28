Порошенко затвердив ратифікацію міжурядових угод з Хорватією, Латвією і Туреччиною

Президент України Петро Порошенко затвердив ратифікацію міжурядових документів про співпрацю України з Хорватією, Латвією і Туреччиною.

Про це повідомляє офіційний сайт Глави держави.

Порошенко підписав Закон України "Про ратифікацію Додаткового Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про сприяння та взаємний захист інвестицій". Документ передбачає надання інвесторам України та Хорватії режиму найбільшого інвестиційного сприяння, зокрема посилення заходів захисту інвестицій та застосування міжнародно-визнаних процедур врегулювання суперечок між інвесторами.

Водночас закон містить заяву української сторони щодо незастосування положень угоди на тимчасово окупованих українських територіях, оскільки Україна не зможе гарантувати ефективний контроль і захист інвестицій на цих територіях, поки не буде повністю відновлено українську юрисдикцію над ними.

Президент також підписав Закон України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей працівників дипломатичних представництв та консульських установ". Документом передбачено право здійснювати оплачувану діяльність членами сімей українських та латвійських працівників дипломатичної служби на території України та Латвії.

Крім того, Порошенко підписав Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про міжнародні комбіновані перевезення". Реалізація угоди дозволить спростити умови транспортування вантажів із використанням різних видів транспорту, зокрема автомобільного, залізничного та/або водного. Документ має сприяти розвитку співробітництва у сфері міжнародних комбінованих перевезень і залученню додаткових вантажопотоків, що дасть змогу ефективніше використовувати потенціал транспортних інфраструктур обох країн.

Нагадаємо, Порошенко на зустрічі зі Спеціальним посланником Президента США по Україні Куртом Волкером скоординував дії щодо міжнародної присутності на Донбасі.

Порошенко підписав закон України про ратифікацію угоди із США про співробітництво у сфері науки та технологій.