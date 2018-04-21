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Порошенко затвердив склад делегації для поїздки до Вашингтону

До делегації увійшли 13 осіб
Президент України Петро Порошенко затвердив склад делегації для поїздки до Вашингтону (США) на засідання Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю.
Порошенко затвердив склад делегації для поїздки до Вашингтону Фото: president.gov.ua

Указ № 104/2018 опублікований на сайті глави держави.

"Утворити делегацію України для участі у засіданні Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю (24 – 25 квітня 2018 року, м.Вашингтон, Сполучені Штати Америки)", – йдеться в документі.

Главою делегації Президент призначив директора департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ Сергія Шутенка.

До делегації також увійшли:

- заступник голови Державного космічного агентства України Володимир Міхеєв;

- заступник керівника Головного департаменту з питань економічної політики – керівник департаменту реального сектору економіки Адміністрації Президента України Світлана Ліпінська;

- начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України Максим Комісаров;

- виконуючий обов'язки першого заступника Голови Державної авіаційної служби України Сергій Коршук;

- перший заступник генерального конструктора – генерального директора з системного проектування державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля" Олександр Кушнарьов;

- начальник відділу міжнародного співробітництва та зв'язків з громадськістю Державного агентства України з управління зоною відчуження Катерина Павлова;

- начальник відділу інформації, зовнішніх зв'язків та зв'язків з громадськістю державного підприємства "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" Маргарита Раєць;

- заступник начальника управління – начальник відділу військово-технічного співробітництва управління військово-технічного співробітництва та експортного контролю Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Андрій Рець;

- начальник відділу – штурман відділу реалізації Договору "Відкрите небо" Управління верифікації Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Рижак;

- експерт Служби безпеки України Максим Смірнов;

- заступник керівника служби – керівник управління з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю служби з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва Апарату Ради національної безпеки і оборони України Олександр Таран;

- заступник начальника управління – начальник відділу організації міжнародних заходів та протоколу управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції Міжнародно-правового департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України Владислав Чернецький.

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21 04 2018 19:50
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